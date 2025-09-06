Сегодня 6 сентября: какой праздник и день в истории

6 сентября в Украине – День администратора ЦНАП. В 2022-м началось Харьковское контрнаступление ВСУ, освободившее большую часть оккупированных территорий региона. В 1928-м в этот день утвердили украинское правописание, также известное как «харьковское» или «скрипниковка». В 1939-м немецкие войска оккупировали польский Краков. В 394-м завершилась битва на реке Фригид, в результате которой император Феодосий I ненадолго стал единственным в Римской империи, а затем окончательно разделил ее на Восточную и Западную.

Праздники и памятные даты 6 сентября

6 сентября в Украине – День администратора Центра предоставления административных услуг, День города Сумы (первая суббота сентября).

В мире – День борьбы с прокрастинацией.

Также сегодня: Всемирный день куликов, Всемирный день бороды и Международный день стервятника (оба отмечают в первую субботу сентября).

6 сентября в истории

6 сентября 394 года завершилась битва на реке Фригид. В ней сошлись войска восточной и западной частей Римской империи. Это сражение привело к непродолжительному объединению двух уже достаточно разорванных частей государства под началом одного императора – Феодосия I Великого. В этом сражении он возглавлял восточное (византийское) войско против западного узурпатора Евгения.

Началом этих событий стала внезапная смерть правителя западной части Римской империи Валентиниана II. 21-летнего императора нашли мертвым 15 мая 392 года. Его окружение сообщило старшему, восточному, императору – Феодосию, что Валентиниан покончил жизнь самоубийством. Однако более распространена версия, что Валентиниана убили по приказу его амбициозного полководца Арбогаста. Последующие события только подтверждают эту версию. Ведь, игнорируя право Феодосия назначить себе соправителя, императором на Западе неожиданно провозгласили секретаря и личного друга Арбогаста Евгения. Ему отвели функцию марионетки на троне, руководить же должен был Арбогаст. К Феодосию отправили посольство, чтобы поставить его перед фактом и добиться признания такого выбора. Но император не дал никакого четкого ответа, отправил послов домой и стал готовиться к войне.

Летом 394 года его войско отправилось в Италию. Он сам возглавил поход, оставив править своего сына Аркадия. Войска восточной и западной частей Римской империи встретились в предгорьях Альп, у реки Фригид 5 сентября. Сражение длилось около суток. В дальнейшем христианские историки пытались объяснить победу Феодосия как «Божью волю» или «чудо» (ведь Евгений был не только узурпатором, но еще и сторонником язычества). На самом же деле восточного императора спасла измена в войсках Евгения. Часть западных римлян перешла на сторону восточного императора в довольно критический момент, когда его войско уже понесло значительные потери. В дальнейшем совместными усилиями римляне прорвались в лагерь узурпатора Евгения, перебили его окружение и казнили его самого. Отрубленную голову Евгения подняли на пике и показали остаткам его войска. После чего те сдались и присягнули Феодосию. Арбогаст, командовавший войском Евгения, попытался бежать, но, увидев погоню, закололся, чтобы не попасть в плен. После битвы некоторое время Феодосий был единственным императором. И он был последним «общеримским» правителем. Незадолго до своей смерти Феодосий успел назначить младшего сына Гонория императором западной части Римской империи. Старший сын Флавий Аркадий унаследовал власть на Востоке. Именно этот раздел, фактически свершившийся после смерти Феодосия I, историки традиционно определяют как окончательное разделение Римской империи на Восточную и Западную.

6 сентября 1928 года утвердили «скрипниковку» — украинское правописание 1928 года, которое также известно как «харьковское». Подробнее.

6 сентября 1939 года нацистская армия оккупировала Краков – один из самых больших (сейчас – второй после Варшавы) городов Польши. Подробнее.

6 сентября 2022 года началась Харьковская операция ВСУ – контрнаступление, освободившее большую часть оккупированных территорий Харьковщины. Подробнее.

Церковный праздник 6 сентября

6 сентября – память чуда архистратига Михаила в Хонах (в народе – Михайлово чудо). Подробнее.

Народные приметы

Туман утром – к потеплению.

Если в лесу много грибов, зима будет снежной.

Если листья с березы еще не опадают, то зима будет морозной.

Теплая погода 6 сентября – к тому, что холода будут еще нескоро.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя работать (особенно – физически).

Нельзя что-либо резать, рубить или колоть.

Нельзя вышивать и шить.

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя выбрасывать продукты после застолья.