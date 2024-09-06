Сегодня 6 сентября: какой праздник и день в истории

6 сентября 2022 года началась Харьковская операция ВСУ – контрнаступление, освободившее большую часть оккупированных территорий Харьковщины. В Украине отмечают День администратора Центра предоставления административных услуг. В 1928-м в этот день утвердили украинское правописание, также известное как «харьковское» или «скрипниковка». В 1939-м немецкие войска оккупировали польский Краков.

Праздники и памятные даты 6 сентября

6 сентября в Украине – День администратора Центра предоставления административных услуг.

В мире – День чтения книг, День борьбы с прокрастинацией.

Также отмечают: День творческого перерыва (День перерыва на искусство) и День ленивых мам (оба отмечают в первую пятницу сентября), День кофейного мороженого.

6 сентября в истории

6 сентября 1928 года утвердили «скрипниковку» — украинское правописание 1928 года, которое также известно как «харьковское». Окончательное одобрение правописанию в этот день дал народный комиссар образования УССР Николай Скрипник (поэтому «скрипниковка»). А перед тем, 31 марта 1929 года, правописание одобрила Украинская академия наук. Как официальное правописание советской Украины «скрипниковка» просуществовала только до 1933 года. Тогда ее провозгласили «националистической» и переделали. Среди того «националистического», что содержала «скрипниковка» и что убрали, — в частности, буква «Ґ, ґ» и передача греческого звука θ (th) через украинский «т» (те же «етер», «анатема», «катедра» и так далее). В новом украинском правописании 2019 года нормы «скрипниковки» частично вернули – большинство пока в вариативной форме.

6 сентября 1939 года нацистская армия оккупировала Краков – один из самых больших (сейчас – второй после Варшавы) городов Польши.

Это произошло меньше, чем через неделю после начала вторжения нацистов в страну.

«Нападение Германии на Польшу в сентябре 1939 года не повлекло значительных разрушений в Кракове – по сравнению со многими другими польскими городами. 6 сентября около 6 часов утра в него вошли первые части 14-й армии, некоторые из них показательно несколько раз обошли площадь Рынок. Пока фронтовые журналисты снимали раздачу конфет детям, немцы арестовали 25 представителей городских властей, чтобы обеспечить их безопасность во время парада. Их ждало 1960 дней правления в бывшей столице Польши, дней, наполненных рядом правил. Многие из этих актов были направлены на уничтожение польскости и германизацию Кракова. Недаром неоднократно повторялся термин «Alt Deutsche Stadt Krakau» — «старый немецкий город», — пишет исследователь Петр Боронь в издании «Rocznik Biblioteki Kraków» («Ежегодник Краковской библиотеки»).

Уже 13 сентября в город прибыло гестапо. 17 сентября 1939-го здесь создали «Еврейский комитет», и практически сразу начались еврейские погромы. 12 октября в Кракове образовали Генеральное губернаторство и разместили его штаб-квартиру. В ноябре в город «пышно въехал» генерал-губернатор Ганс Франк – один из нацистских преступников, которых приговорили к повешению на Нюрнбергском процессе. И было за что – под его руководством Холокост на территории Польши приобрел просто неслыханные масштабы. Краков же стал одним из центров этой катастрофы. Уже в мае 1940 года оккупанты объявили, что столица Генерального губернаторства станет самым «чистым» городом. Начали с депортации – из 68 тысяч евреев, живших в городе, позволили остаться только 15 тысячам. В дальнейшем их согнали в Краковское гетто, основанное 3 марта 1941 года.

Начиная с 1942-го, отсюда людей тысячами депортировали в концлагеря, где уничтожали. Окончательно «ликвидировали гетто» 13-14 марта 1943-го нацисты под командованием унтерштурмфюрера СС Амона Гета. Восемь тысяч евреев, признанных годными к работе, перевезли в концлагерь Плашув. Еще две тысячи евреев, признанных к работе непригодными, убили прямо на улицах гетто. Остальных отправили в Аушвиц (Освенцим). История людей, оказавшихся в Краковском гетто, стала основой для романа Томаса Кинилли, по которому сняли фильм «Список Шиндлера».

6 сентября 2022 года началась Харьковская операция ВСУ – контрнаступление, освободившее большую часть оккупированных территорий Харьковщины. Конечно, для самих украинских воинов процесс начался гораздо раньше, о чем неоднократно рассказывали впоследствии. Но первые сообщения об успехах ВСУ появились именно 6 сентября.

А утро этого дня в Харькове начиналось с очередного ракетного удара — по центру города, в том числе — по жилому дому. Из-под завалов тогда спасли трех человек. Пока в Харькове разбирали завалы, в Украине все внимание было приковано к другому участку фронта – югу, где уже началось контрнаступление в сторону оккупированного в то время Херсона. Однако уже утром национальные СМИ начали репостить интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу АВС, которое вышло днем ​​в США (соответственно – ночью для Украины).

В нем президент намекнул: «Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине… Есть направление или направления — во множественном числе — и мы должны двигаться вперед». Зеленский отказался уточнить, на каких еще направлениях ВСУ начали контрнаступление, отметив, что «не может обсуждать детали каких-либо военных действий», чтобы «противник получил от нас несколько сюрпризов». И днем из РФ уже рапортовали: сюрприз удался.

Руководство ВСУ и государства продолжительное время сохраняло режим тишины. Среди первых официальных лиц прямым текстом о Балаклее написал нардеп Алексей Гончаренко.

А вслед за тем российские «Z-пропагандисты» начали вопить в своих каналах про «ад в Балаклее».

Через несколько часов им действительно поступили методички, что писать. Так что «ад» превратился в «нет паники в Балаклее».

Наконец уже около 17:00-18:00 намеки начались и от официальных лиц Украины.

Начальник ХОВА Олег Синегубов в нацмарафоне сказал: «Верим в Вооруженные силы», но продвижение под Балаклеей не подтвердил. Вечером почти прямым текстом успехи ВСУ в Балаклее подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил: «Все знают о Балаклее, но пока Генеральный штаб не сказал, мы здесь информационную тишину делаем… Я просто буду размышлять о каком-то городе. Город, названия которого мы не произносим. И там случилась беда с путинскими солдатами. Сильная беда… Беда такая с ними приключилась, что они сильно убежали на восток».

Однако, как известно, это было только начало. «Сильно бежать на восток» для оккупантов в дальнейшем стало ежедневным упражнением.

Церковный праздник 6 сентября

6 сентября – память чуда архистратига Михаила в Хонах (в народе – Михайлово чудо). Когда-то в той местности нашли источник, обладающий чудотворными свойствами. Одному язычнику во сне явился архистратиг Михаил и известил, что его немая дочь сможет говорить, если выпьет воды из этого источника. Так и вышло. После такого чуда мужчина поверил в Бога и принял крещение вместе со своей семьей. А вблизи источника построил храм во имя архистратига Михаила. Многие язычники, получавшие исцеление от воды из чудесного источника, становились христианами. Приходить к вере в Христа им помогал служитель храма Архип. Он более 60 лет проповедовал Евангелие, но в какой-то момент язычники задумали уничтожить храм и самого Архипа. Для этого они объединили в одно русло две горные реки и направили их на храм. Святой Архип молился архистратигу Михаилу, чтобы тот спас святыню от стихии. И архистратиг появился: ударом своего жезла открыл в горе широкое ущелье и приказал водам потока направиться туда. Храм остался невредимым, а язычники в страхе побежали, куда видели. С тех пор этот город стали называть Хоны, что в переводе означает «ущелье».

Народные приметы

Туман утром – к потеплению.

Если в лесу много грибов, зима будет снежной.

Если листья с березы еще не опадают, то зима будет морозной.

Теплая погода 6 сентября – к тому, что холода будут еще нескоро.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя работать (особенно – физически).

Нельзя что-либо резать, рубить или колоть.

Нельзя вышивать и шить.

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя выбрасывать продукты после застолья.