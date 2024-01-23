Синєгубов: майже всі доми з теплом, постраждалим від ударів дадуть по 11 тисяч
Комунальники відновили теплопостачання у 125 зі 126 багатоповерхівок, пошкоджених внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 23 січня. В останньому будинку триває усунення наслідків обстрілів та обстеження системи.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок ворожого удару по Салтівському району було знеструмлено 10008 побутових та 893 юридичних споживачів. На цю хвилину відновлено електропостачання 9125 побутових споживачів та 771 юридичних споживачів. Тривають відновлювальні роботи“, – інформує Синєгубов.
За його словами, Харківщина отримала ОСБ-листи від Управління верховного комісара ООН у справах біженців, а всі, хто постраждав від ворожого обстрілу, отримають грошову допомогу від ООН у розмірі 10800 гривень.
“До усунення наслідків долучилися також понад 110 волонтерів із 19 благодійних організацій – допомагають розбирати завали, закривають вікна, надають постраждалим психологічну підтримку, забезпечують людей гарячими обідами“, – додав Синєгубов.
Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники відновили теплопостачання у 125 зі 126 багатоповерхівок, пошкоджених внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 23 січня. В останньому будинку триває усунення наслідків обстрілів та обстеження системи.".