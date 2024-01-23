Синегубов: почти все дома с теплом, пострадавшие от ударов получат по 11 тысяч
Коммунальщики восстановили теплоснабжение в 125 из 126 многоэтажек, поврежденных в результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января. В последнем доме продолжается устранение последствий обстрелов и обследование системы.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате вражеского удара по Салтовскому району было обесточено 10008 бытовых и 893 юридических потребителей. На эту минуту восстановлено электроснабжение 9125 бытовых потребителей и 771 юридических потребителей. Продолжаются восстановительные работы», — информирует Синегубов.
По его словам, Харьковщина получила ОСБ-листы от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, а все пострадавшие от вражеского обстрела получат денежную помощь от ООН в размере 10800 гривен.
«К устранению последствий присоединились также более 110 волонтеров из 19 благотворительных организаций — помогают разбирать завалы, закрывают окна, оказывают пострадавшим психологическую поддержку, обеспечивают людей горячими обедами», — добавил Синегубов.
Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек. Некоторые дома, предварительно, восстановлению не подлежат.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадали, ракетний удар, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики восстановили теплоснабжение в 125 из 126 многоэтажек, поврежденных в результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января. В последнем доме продолжается устранение последствий обстрелов и обследование системы.".