У Харкові з-під завалів врятували чоловіка, під руїнами – дружина і дитина

У Харкові триває рятувальна операція після ракетних ударів 23 січня. З-під завалів дістали чоловіка.

«Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Відео порятунку чоловіка опублікував «MediaPort».

Відео: «MediaPort»