У Харкові з-під завалів врятували чоловіка, під руїнами – дружина і дитина
У Харкові триває рятувальна операція після ракетних ударів 23 січня. З-під завалів дістали чоловіка.
«Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Відео порятунку чоловіка опублікував «MediaPort».
Відео: «MediaPort»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 12:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває рятувальна операція після ракетних ударів 23 січня. З-під завалів дістали чоловіка.".