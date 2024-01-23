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У Харкові з-під завалів врятували чоловіка, під руїнами – дружина і дитина

Суспільство 12:01   23.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові з-під завалів врятували чоловіка, під руїнами – дружина і дитина

У Харкові триває рятувальна операція після ракетних ударів 23 січня. З-під завалів дістали чоловіка.

«Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Відео порятунку чоловіка опублікував «MediaPort».

Відео: «MediaPort»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває рятувальна операція після ракетних ударів 23 січня. З-під завалів дістали чоловіка.".