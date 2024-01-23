Люди залишаються під завалами у Харкові – ДСНС

У Харкові вже троє загиблих та 42 поранених через російську ракетну атаку. З-під завалів врятували 27 людей, але постраждалі залишаються під руїнами будинку.

“Окупанти поцілили у житлові багатоповерхівки, спричинивши значні пошкодження. Також зруйновано навчальний заклад та інша цивільна інфраструктура. Під завалами перебувають люди. За попередніми даними, 3 людей загинули, ще 42 отримали поранення, серед яких 4 дитини. З-під завалів надзвичайники врятували 27 людей. Інформація оновлюється“, – повідомила пресслужба ДСНС.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов та пресслужба Харківської обласної прокуратури інформували про четвертого загиблого, але ця інформація не підтвердилася.

За даними рятувальників, у місті сталося п’ять пожеж, що охопили 400 квадратних метрів. Вогонь продовжують гасити. Також триває розбір завалів. На місцях працюють психологи ДСНС.