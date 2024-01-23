Люди остаются под завалами в Харькове — ГСЧС
В Харькове уже трое погибших и 42 раненых из-за российской ракетной атаки. Из-под завалов спасли 27 человек, но пострадавшие продолжают оставаться под руинами дома.
«Оккупанты попали в жилые многоэтажки, нанеся значительные повреждения. Также разрушены учебное заведение и другая гражданская инфраструктура. Под завалами находятся люди. По предварительным данным, три человека погибли, еще 42 получили ранения, среди которых четыре ребенка. Из-под завалов чрезвычайники спасли 27 человек. Информация обновляется», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов и пресс-служба Харьковской областной прокуратуры информировали о четвертом погибшем, но эта информация не подтвердилась.
По данным спасателей, в городе произошло пять пожаров, охвативших 400 квадратных метров. Огонь продолжают тушить. Также продолжается разбор завалов. На местах работают психологи ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже трое погибших и 42 раненых из-за российской ракетной атаки. Из-под завалов спасли 27 человек, но пострадавшие продолжают оставаться под руинами дома".