В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)
В Харькове продолжается спасательная операция после ракетных ударов 23 января. Из-под завалов достали мужчину.
«Жив. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Видео спасения мужчина опубликовал «MediaPort».
Видео: «MediaPort»
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 12:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается спасательная операция после ракетных ударов 23 января. Из-под завалов достали мужчину.".