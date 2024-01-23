В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)

В Харькове продолжается спасательная операция после ракетных ударов 23 января. Из-под завалов достали мужчину.

«Жив. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Видео спасения мужчина опубликовал «MediaPort».

Видео: «MediaPort»