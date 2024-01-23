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В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)

Общество 12:01   23.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)

В Харькове продолжается спасательная операция после ракетных ударов 23 января. Из-под завалов достали мужчину.

«Жив. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Видео спасения мужчина опубликовал «MediaPort».

Видео: «MediaPort»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается спасательная операция после ракетных ударов 23 января. Из-под завалов достали мужчину.".