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По Харкову завдали близько 12 ударів: місця «прильотів» ще шукають – Синєгубов

Події 11:41   23.01.2024
Вікторія Яковенко
По Харкову завдали близько 12 ударів: місця «прильотів» ще шукають – Синєгубов Фото: скриншот

Під час масованої ракетної атаки вранці 23 січня армія РФ завдала близько 12 ударів по Харкову.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас було дві хвилі ворожих атак – о 4:00 та о 7:00. Це були комбіновані удари. Наразі ще встановлюють місця «прильотів». Оскільки не всі вони наразі ідентифіковані. Найбільше уражень зазнали Салтівський і Київський райони. Там від вибухів постраждали понад 30 житлових будинків. Зруйновано 2 заклади освіти. Удар був досить масованим. 12 будинків відключені від газу наразі. Близько 20 будинків – без електрики», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 23 січня Харків двічі зазнав ракетної атаки. Вперше вибухи лунали близько 4-ї ранку. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок удару пошкоджений будинок. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що ракети влучили в передмісті Харкова. Поранення отримали діти, постраждала також одна жінка. Ще одна серія вибухів у місті пролунала близько 7-ї ранку. Ракетний удар припав по житловій багатоповерхівці, зазначав Терехов. Під ударами – Київський та Салтівський райони, росіяни били ракетами типу X-22, С-300 та «Іскандер», встановили у Харківській обласній прокуратурі. Наразі відомо про трьох загиблих, щонайменше травмовано 42 людини, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час масованої ракетної атаки вранці 23 січня армія РФ завдала близько 12 ударів по Харкову.".