По Харькову нанесли около 12 ударов: места «прилетов» еще ищут – Синегубов

Во время массированной ракетной атаки утром 23 января армия РФ нанесла около 12 ударов по Харькову.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас было две волны вражеских атак – в 4:00 и в 7:00. Это были комбинированные удары. Сейчас еще устанавливают места «прилетов». Поскольку не все они пока идентифицированы. Больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы. Там от взрывов пострадали более 30-ти жилых домов. Разрушены 2 учебных заведения. Удар был достаточно массированным. 12 домов отключены от газа. Около 20 домов – без электричества», — отметил Синегубов.

Напомним, 23 января Харьков дважды подвергся ракетной атаке. Впервые взрывы раздавались около 4 утра. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в результате удара поврежден дом. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что ракеты попали в пригород Харькова. Ранения получили дети, пострадала одна женщина. Еще одна серия взрывов в городе прозвучала около 7 утра. Ракетный удар пришелся по жилой многоэтажке, отмечал Терехов. Под ударами – Киевский и Салтовский районы, россияне били ракетами типа X-22, С-300 и Искандер, установили в Харьковской областной прокуратуре. Пока известно о трех погибших, по меньшей мере травмированы 42 человека, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.