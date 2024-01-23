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У Харкові магістраль та колектор водоканалу пошкоджені через удари РФ (фото)

Суспільство 13:11   23.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові магістраль та колектор водоканалу пошкоджені через удари РФ (фото) Фото: КП “Харківводоканал”

У Київському районі комунальники відновлюють пошкоджені ракетною атакою мережі водоканалу.

Зокрема, аварії сталися на мережах водопостачання та водовідведення, повідомили у КП «Харківводоканал».

«Внаслідок чергового обстрілу виведено з ладу водопровідну магістраль діаметром 300 мм і каналізаційний колектор діаметром 500 мм на вулиці Метробудівників. Визначилися з обсягом відновлювальних заходів, бригади забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. Ремонтні роботи будуть вестись до повного відновлення мереж», – зазначили у КП.

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Фото: КП “Харківводоканал”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі комунальники відновлюють пошкоджені ракетною атакою мережі водоканалу.".