У Харкові магістраль та колектор водоканалу пошкоджені через удари РФ (фото)

У Київському районі комунальники відновлюють пошкоджені ракетною атакою мережі водоканалу.

Зокрема, аварії сталися на мережах водопостачання та водовідведення, повідомили у КП «Харківводоканал».

«Внаслідок чергового обстрілу виведено з ладу водопровідну магістраль діаметром 300 мм і каналізаційний колектор діаметром 500 мм на вулиці Метробудівників. Визначилися з обсягом відновлювальних заходів, бригади забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. Ремонтні роботи будуть вестись до повного відновлення мереж», – зазначили у КП.

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