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В Харькове магистраль и коллектор водоканала повреждены из-за ударов РФ (фото)

Общество 13:11   23.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове магистраль и коллектор водоканала повреждены из-за ударов РФ (фото) Фото: КП «Харьковводоканал»

В Киевском районе коммунальщики восстанавливают поврежденные ракетной атакой сети водоканала.

В частности, аварии произошли на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщили в КП «Харьковводоканал».

«В результате очередного обстрела выведена из строя водопроводная магистраль диаметром 300 мм и канализационный коллектор диаметром 500 мм на улице Метростроителей. Определились с объемом восстановительных мер, бригады снабжены необходимой спецтехникой, оборудованием и материалами. Ремонтные работы будут вестись до полного восстановления сетей», — отметили в КП.

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Фото: КП «Харьковводоканал»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе коммунальщики восстанавливают поврежденные ракетной атакой сети водоканала.".