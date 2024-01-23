В Харькове магистраль и коллектор водоканала повреждены из-за ударов РФ (фото)
Фото: КП «Харьковводоканал»
В Киевском районе коммунальщики восстанавливают поврежденные ракетной атакой сети водоканала.
В частности, аварии произошли на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщили в КП «Харьковводоканал».
«В результате очередного обстрела выведена из строя водопроводная магистраль диаметром 300 мм и канализационный коллектор диаметром 500 мм на улице Метростроителей. Определились с объемом восстановительных мер, бригады снабжены необходимой спецтехникой, оборудованием и материалами. Ремонтные работы будут вестись до полного восстановления сетей», — отметили в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоканал, повреждены, рф, сети, удар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе коммунальщики восстанавливают поврежденные ракетной атакой сети водоканала.".