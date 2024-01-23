В Харькове после ракетной атаки почти 11 тысяч абонентов без света

Энергетики сейчас работают над возобновлением электроснабжения в Киевском районе. Там обесточены абоненты в результате ракетных обстрелов утром 23 января.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», повреждения получили распределительный пункт, две трансформаторные подстанции и четыре кабельные линии 10 кВ. Обесточены 10 тысяч бытовых и 893 юридических потребителей.

Энергетики планируют восстановить свет в течение дня.

Напомним, 23 января Харьков дважды подвергся ракетной атаке. Впервые взрывы раздавались около 4 утра. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в результате удара поврежден дом. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что ракеты попали в пригород Харькова. Ранения получили дети, пострадала одна женщина. Еще одна серия взрывов в городе прозвучала около 7 утра. Ракетный удар пришелся по жилой многоэтажке, отмечал Терехов. Под ударами – Киевский и Салтовский районы, россияне били ракетами типа X-22, С-300 и Искандер, установили в Харьковской областной прокуратуре. Пока известно о трех погибших, по меньшей мере травмированы 42 человека, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.