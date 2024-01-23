У Харкові після ракетної атаки майже 11 тисяч абонентів без світла
Енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання в Київському районі. Там знеструмлені абоненти внаслідок ракетного обстрілу.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», пошкоджень зазнали розподільчий пункт, дві трансформаторні підстанції та чотири кабельні лінії 10 кВ. Знеструмлені 10 тисяч побутових та 893 юридичних споживачів.
Енергетики планують відновити світло протягом дня.
Нагадаємо, 23 січня Харків двічі зазнав ракетної атаки. Вперше вибухи лунали близько 4-ї ранку. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок удару пошкоджений будинок. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що ракети влучили в передмісті Харкова. Поранення отримали діти, постраждала також одна жінка. Ще одна серія вибухів у місті пролунала близько 7-ї ранку. Ракетний удар припав по житловій багатоповерхівці, зазначав Терехов. Під ударами – Київський та Салтівський райони, росіяни били ракетами типу X-22, С-300 та «Іскандер», встановили у Харківській обласній прокуратурі. Наразі відомо про трьох загиблих, щонайменше травмовано 42 людини, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоенты, обстріл, потребители, світло, Харків, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 11:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання в Київському районі. Там знеструмлені абоненти внаслідок ракетного обстрілу.".