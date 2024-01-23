ХОВА: п’ять людей – у важкому стані через ракетні удари по Харкову
Фото: Олег Синєгубов
Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня збільшилась. Наразі відомо про 48 травмованих.
«З них – 4 дитини. Вони перебувають у дитячій лікарні. З 43 постраждалих – 5 людей у лікарні у вкрай важкому стані», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він також повідомив, що жителям, чиї будинки постраждали від ударів, пропонують альтернативне житло.
«Ми говоримо зараз про 30 будинків, які досить серйозно постраждали. Це і вибиті вікна, і дах і там по деяких будинках є питання по конструктиву. Всім мешканцям ми наразі пропонуємо тимчасове помешкання для проживання. У випадку необхідності ми людям зможемо надати все», – додав Синєгубов.
Читайте також: По Харкову завдали близько 12 ударів: місця «прильотів» ще шукають – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пострадали, ракетные, синєгубов, удары, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ХОВА: п’ять людей – у важкому стані через ракетні удари по Харкову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня збільшилась. Наразі відомо про 48 травмованих.".