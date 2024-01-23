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ХОВА: п’ять людей – у важкому стані через ракетні удари по Харкову

Суспільство 12:07   23.01.2024
Вікторія Яковенко
ХОВА: п’ять людей – у важкому стані через ракетні удари по Харкову Фото: Олег Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня збільшилась. Наразі відомо про 48 травмованих.

«З них – 4 дитини. Вони перебувають у дитячій лікарні. З 43 постраждалих – 5 людей у лікарні у вкрай важкому стані», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також повідомив, що жителям, чиї будинки постраждали від ударів, пропонують альтернативне житло.

«Ми говоримо зараз про 30 будинків, які досить серйозно постраждали. Це і вибиті вікна, і дах і там по деяких будинках є питання по конструктиву. Всім мешканцям ми наразі пропонуємо тимчасове помешкання для проживання. У випадку необхідності ми людям зможемо надати все», – додав Синєгубов.

Читайте також: По Харкову завдали близько 12 ударів: місця «прильотів» ще шукають – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня збільшилась. Наразі відомо про 48 травмованих.".