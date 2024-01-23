ХОВА: п’ять людей – у важкому стані через ракетні удари по Харкову

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня збільшилась. Наразі відомо про 48 травмованих.

«З них – 4 дитини. Вони перебувають у дитячій лікарні. З 43 постраждалих – 5 людей у лікарні у вкрай важкому стані», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також повідомив, що жителям, чиї будинки постраждали від ударів, пропонують альтернативне житло.

«Ми говоримо зараз про 30 будинків, які досить серйозно постраждали. Це і вибиті вікна, і дах і там по деяких будинках є питання по конструктиву. Всім мешканцям ми наразі пропонуємо тимчасове помешкання для проживання. У випадку необхідності ми людям зможемо надати все», – додав Синєгубов.