Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

ХОВА: пять человек – в тяжелом состоянии из-за ракетных ударов по Харькову

Общество 12:07   23.01.2024
Виктория Яковенко
ХОВА: пять человек – в тяжелом состоянии из-за ракетных ударов по Харькову Фото: Олег Синегубов

Количество пострадавших в результате ракетных ударов по Харькову 23 января увеличилось. Сейчас известно о 48 травмированных.

«Из них – 4 ребенка. Они находятся в детской больнице. Из 43 пострадавших – 5 человек в больнице в крайне тяжелом состоянии», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что жителям, чьи дома пострадали от ударов, предлагают альтернативное жилье.

«Мы говорим сейчас о 30 домах, которые достаточно серьезно пострадали. Это и выбитые окна, и крыша, и там по некоторым домам есть вопросы по конструктиву. Всем жителям мы предлагаем временное жилье для проживания. В случае необходимости мы людям сможем предоставить все», – добавил Синегубов.

Читайте также: По Харькову нанесли около 12 ударов: места «прилетов» еще ищут – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 23.01: под завалами остаются люди, пятеро погибших
Главные новости Харькова 23.01: под завалами остаются люди, пятеро погибших
23.01.2024, 12:51
В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек
В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек
23.01.2024, 12:43
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)
23.01.2024, 12:01
По Харькову нанесли около 12 ударов: места «прилетов» еще ищут – Синегубов
По Харькову нанесли около 12 ударов: места «прилетов» еще ищут – Синегубов
23.01.2024, 11:41
ХОВА: пять человек – в тяжелом состоянии из-за ракетных ударов по Харькову
ХОВА: пять человек – в тяжелом состоянии из-за ракетных ударов по Харькову
23.01.2024, 12:07
В Харькове магистраль и коллектор водоканала повреждены из-за ударов РФ (фото)
В Харькове магистраль и коллектор водоканала повреждены из-за ударов РФ (фото)
23.01.2024, 13:11

Новости по теме:

09:11
Под завалами в Харькове могут быть люди- Терехов, Северная Салтовка без тепла
19:23
Смертельный артобстрел и авиаудар — последствия «прилетов» по Купянщине (фото)
16:29
Пятеро, среди них двое детей, пострадали в ДТП в Харьковской области
23:09
Учебное заведение, скорее всего, отстроить невозможно — Терехов об ударе 16.01
08:53
В Харькове двое пострадали в пожарах, в области — погибший

Вы читали новость: «ХОВА: пять человек – в тяжелом состоянии из-за ракетных ударов по Харькову»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате ракетных ударов по Харькову 23 января увеличилось. Сейчас известно о 48 травмированных.".