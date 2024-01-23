ХОВА: пять человек – в тяжелом состоянии из-за ракетных ударов по Харькову

Количество пострадавших в результате ракетных ударов по Харькову 23 января увеличилось. Сейчас известно о 48 травмированных.

«Из них – 4 ребенка. Они находятся в детской больнице. Из 43 пострадавших – 5 человек в больнице в крайне тяжелом состоянии», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что жителям, чьи дома пострадали от ударов, предлагают альтернативное жилье.

«Мы говорим сейчас о 30 домах, которые достаточно серьезно пострадали. Это и выбитые окна, и крыша, и там по некоторым домам есть вопросы по конструктиву. Всем жителям мы предлагаем временное жилье для проживания. В случае необходимости мы людям сможем предоставить все», – добавил Синегубов.