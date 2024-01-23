Знеструмлення через удари по Харкову: більшість абонентів – зі світлом

У Київському районі Харкова заживили понад 90% споживачів, знеструмлених внаслідок ранкової атаки РФ.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», ремонтні роботи тривають. Станом на 15:00 досі без світла – 883 побутових та 122 юридичних споживачів.

«Ставимо завдання до кінця дня заживити всіх споживачів, а також відновити електропостачання однієї з двох котелень на Північній Салтівці, що були знеструмлені через обстріл. Одну котельню вже підключили», – зазначили енергетики.

Читайте також: У Харкові після ракетної атаки майже 11 тисяч абонентів без світла