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Знеструмлення через удари по Харкову: більшість абонентів – зі світлом

Суспільство 16:04   23.01.2024
Вікторія Яковенко
Знеструмлення через удари по Харкову: більшість абонентів – зі світлом Фото: АТ “Харківобленерго”

У Київському районі Харкова заживили понад 90% споживачів, знеструмлених внаслідок ранкової атаки РФ.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», ремонтні роботи тривають. Станом на 15:00 досі без світла – 883 побутових та 122 юридичних споживачів.

«Ставимо завдання до кінця дня заживити всіх споживачів, а також відновити електропостачання однієї з двох котелень на Північній Салтівці, що були знеструмлені через обстріл. Одну котельню вже підключили», – зазначили енергетики.

Читайте також: У Харкові після ракетної атаки майже 11 тисяч абонентів без світла

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 16:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова заживили понад 90% споживачів, знеструмлених внаслідок ранкової атаки РФ.".