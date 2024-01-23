Знеструмлення через удари по Харкову: більшість абонентів – зі світлом
Фото: АТ “Харківобленерго”
У Київському районі Харкова заживили понад 90% споживачів, знеструмлених внаслідок ранкової атаки РФ.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», ремонтні роботи тривають. Станом на 15:00 досі без світла – 883 побутових та 122 юридичних споживачів.
«Ставимо завдання до кінця дня заживити всіх споживачів, а також відновити електропостачання однієї з двох котелень на Північній Салтівці, що були знеструмлені через обстріл. Одну котельню вже підключили», – зазначили енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 16:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова заживили понад 90% споживачів, знеструмлених внаслідок ранкової атаки РФ.".