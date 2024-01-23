Обесточивание из-за ударов по Харькову: большинство абонентов – со светом

В Киевском районе Харькова запитали более 90% потребителей, обесточенных в результате утренней атаки РФ.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», ремонтные работы продолжаются. По состоянию на 15:00 без света — 883 бытовых и 122 юридических потребителей.

«Ставим задачу до конца дня запитать всех потребителей, а также возобновить электроснабжение одной из двух котельных на Северной Салтовке, обесточенных из-за обстрела. Одну котельную уже подключили», – отметили энергетики.

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