Обесточивание из-за ударов по Харькову: большинство абонентов – со светом
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Киевском районе Харькова запитали более 90% потребителей, обесточенных в результате утренней атаки РФ.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», ремонтные работы продолжаются. По состоянию на 15:00 без света — 883 бытовых и 122 юридических потребителей.
«Ставим задачу до конца дня запитать всех потребителей, а также возобновить электроснабжение одной из двух котельных на Северной Салтовке, обесточенных из-за обстрела. Одну котельную уже подключили», – отметили энергетики.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова запитали более 90% потребителей, обесточенных в результате утренней атаки РФ.".