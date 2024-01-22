Головні новини Харкова 22 січня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:09
Армія РФ завдала авіаударів по восьми населених пунктах Харківщини – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 22 січня повідомив, що під авіаударами за добу були: Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито сім атак ворога біля Синьківки Харківської області”, – поінформували в ГШ.
07:03
У Харкові ніч без тривог, над іншими регіонами збивали “шахеди”
Минула ніч у Харкові та області обійшлася без повітряних тривог. Над іншими регіонами України до опівночі збивали “шахеди”. Перші повідомлення про них з’явилися ще о 21:43. БПЛА летіли з півдня до центру України. О 0:28 пролунав відбій. Вранці Повітряні сили ВСУ повідомили про те, що за ніч ППО збила всі вісім “шахедів”, які брали участь у нальоті.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 07:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".