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На Харківщині жінка зазнала поранень через удар керованої авіабомби

Події 08:04   22.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині жінка зазнала поранень через удар керованої авіабомби

Армія РФ вдарила авіабомбою по селу Вільхуватка на Харківщині, є постраждала, повідомили в поліції.

“Минулої доби рашисти продовжували обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківської області. Під ударами ворога перебували населені пункти Куп’янської, Вовчанської територіальних громад. В селі Вільхуватка внаслідок удару авіабомбою КАБ-250 поранення отримала цивільна жінка. В населених пунктах пошкоджені житлові будинки, будівля дитячого табору, лінія електропередач, автомобілі”, – повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Він зазначив, що слідчі та криміналісти, а також вибухотехніки виїжджали на місця “прильотів”. Там зібрали речові докази.

“За порушення російськими військовослужбовцями законів і звичаїв війни з початку військової агресії росії проти України слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про майже 18030 злочинів, скоєних на території Харківщини та пов’язаних зі збройною агресією”, – зазначив Тимошко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила авіабомбою по селу Вільхуватка на Харківщині, є постраждала, повідомили в поліції".