На Харківщині жінка зазнала поранень через удар керованої авіабомби
Армія РФ вдарила авіабомбою по селу Вільхуватка на Харківщині, є постраждала, повідомили в поліції.
“Минулої доби рашисти продовжували обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківської області. Під ударами ворога перебували населені пункти Куп’янської, Вовчанської територіальних громад. В селі Вільхуватка внаслідок удару авіабомбою КАБ-250 поранення отримала цивільна жінка. В населених пунктах пошкоджені житлові будинки, будівля дитячого табору, лінія електропередач, автомобілі”, – повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
Він зазначив, що слідчі та криміналісти, а також вибухотехніки виїжджали на місця “прильотів”. Там зібрали речові докази.
“За порушення російськими військовослужбовцями законів і звичаїв війни з початку військової агресії росії проти України слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про майже 18030 злочинів, скоєних на території Харківщини та пов’язаних зі збройною агресією”, – зазначив Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила авіабомбою по селу Вільхуватка на Харківщині, є постраждала, повідомили в поліції".