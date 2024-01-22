На Харківщині жінка зазнала поранень через удар керованої авіабомби

Армія РФ вдарила авіабомбою по селу Вільхуватка на Харківщині, є постраждала, повідомили в поліції.

“Минулої доби рашисти продовжували обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківської області. Під ударами ворога перебували населені пункти Куп’янської, Вовчанської територіальних громад. В селі Вільхуватка внаслідок удару авіабомбою КАБ-250 поранення отримала цивільна жінка. В населених пунктах пошкоджені житлові будинки, будівля дитячого табору, лінія електропередач, автомобілі”, – повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Він зазначив, що слідчі та криміналісти, а також вибухотехніки виїжджали на місця “прильотів”. Там зібрали речові докази.

“За порушення російськими військовослужбовцями законів і звичаїв війни з початку військової агресії росії проти України слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про майже 18030 злочинів, скоєних на території Харківщини та пов’язаних зі збройною агресією”, – зазначив Тимошко.