На Харьковщине женщина получила ранения из-за удара управляемой авиабомбы
Армия РФ ударила авиабомбой по селу Ольховатка на Харьковщине, есть пострадавшая, сообщили в полиции.
«За прошедшие сутки рашисты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые районы Харьковской области. Под ударами врага находились населенные пункты Купянской, Волчанской территориальных громад. В селе Ольховатка в результате удара авиабомбой КАБ-250 ранения получила гражданская женщина. В населенных пунктах повреждены жилые дома, здание детского лагеря, линия электропередач, автомобили», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он отметил, что следователи и криминалисты, а также взрывотехники выезжали на места «прилетов». Там собрали вещдоки.
«За нарушение российскими военнослужащими законов и обычаев войны с начала военной агрессии россии против Украины в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения о почти 18 030 преступлениях, совершенных на территории Харьковщины и связанных с вооруженной агрессией», — отметил Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила авиабомбой по селу Ольховатка на Харьковщине, есть пострадавшая, сообщили в полиции".