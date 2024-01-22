На Харьковщине женщина получила ранения из-за удара управляемой авиабомбы

Армия РФ ударила авиабомбой по селу Ольховатка на Харьковщине, есть пострадавшая, сообщили в полиции.

«За прошедшие сутки рашисты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые районы Харьковской области. Под ударами врага находились населенные пункты Купянской, Волчанской территориальных громад. В селе Ольховатка в результате удара авиабомбой КАБ-250 ранения получила гражданская женщина. В населенных пунктах повреждены жилые дома, здание детского лагеря, линия электропередач, автомобили», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он отметил, что следователи и криминалисты, а также взрывотехники выезжали на места «прилетов». Там собрали вещдоки.

«За нарушение российскими военнослужащими законов и обычаев войны с начала военной агрессии россии против Украины в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения о почти 18 030 преступлениях, совершенных на территории Харьковщины и связанных с вооруженной агрессией», — отметил Тимошко.