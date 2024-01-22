Загиблий і один поранений через обстріл Куп’янська на Харківщині – Синєгубов
Росіяни вдарили артилерією по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, одна людина загинула. Також відомо про постраждалого 66-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення магазину», – розповів Синєгубов.
Рятувальники ліквідовують наслідки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, загиблий, куп'янск, Олег Синегубов, поранений, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили артилерією по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".