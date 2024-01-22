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Загиблий і один поранений через обстріл Куп’янська на Харківщині – Синєгубов

Події 17:14   22.01.2024
Оксана Якушко
Загиблий і один поранений через обстріл Куп’янська на Харківщині – Синєгубов

Росіяни вдарили артилерією по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, одна людина загинула. Також відомо про постраждалого 66-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення магазину», – розповів Синєгубов.

Рятувальники ліквідовують наслідки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили артилерією по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".