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Погибший и один раненый из-за обстрела Купянска на Харьковщине – Синегубов

Происшествия 17:14   22.01.2024
Оксана Якушко
Погибший и один раненый из-за обстрела Купянска на Харьковщине – Синегубов

Россияне ударили артиллерией по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, один человек погиб. Также известно о пострадавшем 66-летнем мужчине. В результате обстрела вспыхнул гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом, помещение магазина», — рассказал Синегубов.

Спасатели ликвидируют последствия.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 17:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили артиллерией по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".