Погибший и один раненый из-за обстрела Купянска на Харьковщине – Синегубов
Россияне ударили артиллерией по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, один человек погиб. Также известно о пострадавшем 66-летнем мужчине. В результате обстрела вспыхнул гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом, помещение магазина», — рассказал Синегубов.
Спасатели ликвидируют последствия.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, загиблий, купянск, Олег Синегубов, погибший, поранений, раненый, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили артиллерией по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".