Погибший и один раненый из-за обстрела Купянска на Харьковщине – Синегубов

Россияне ударили артиллерией по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, один человек погиб. Также известно о пострадавшем 66-летнем мужчине. В результате обстрела вспыхнул гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом, помещение магазина», — рассказал Синегубов.

Спасатели ликвидируют последствия.