Две авиабомбы РФ попали рядом со зданием облэнерго на Харьковщине: был пожар

В одной из громад Купянского района из-за обстрела армии РФ повреждено здание АО «Харьковоблэнерго».

Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», 21 января около 18:30 рядом со зданием попали две управляемые авиабомбы. Внутри помещения произошел пожар. Уничтожены база электромонтеров, оборудование, инструменты, инвентарь, а также бригадный автомобиль, который находился в гараже.

«К счастью, это было нерабочее время, и никто из работников не пострадал. Обесточивание из-за обстрелов в этом районе случаются часто. Было удобно иметь базу для оперативного реагирования на такие случаи. Очень жаль, что мы потеряли это имущество, но самое главное – все цели», – отметили энергетики.