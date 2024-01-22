Две авиабомбы РФ попали рядом со зданием облэнерго на Харьковщине: был пожар
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В одной из громад Купянского района из-за обстрела армии РФ повреждено здание АО «Харьковоблэнерго».
Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», 21 января около 18:30 рядом со зданием попали две управляемые авиабомбы. Внутри помещения произошел пожар. Уничтожены база электромонтеров, оборудование, инструменты, инвентарь, а также бригадный автомобиль, который находился в гараже.
«К счастью, это было нерабочее время, и никто из работников не пострадал. Обесточивание из-за обстрелов в этом районе случаются часто. Было удобно иметь базу для оперативного реагирования на такие случаи. Очень жаль, что мы потеряли это имущество, но самое главное – все цели», – отметили энергетики.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомбы, здание, обстрел, пожары, попали, Харьковоблэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одной из громад Купянского района из-за обстрела армии РФ повреждено здание АО «Харьковоблэнерго».".