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Две авиабомбы РФ попали рядом со зданием облэнерго на Харьковщине: был пожар

Происшествия 14:25   22.01.2024
Виктория Яковенко
Две авиабомбы РФ попали рядом со зданием облэнерго на Харьковщине: был пожар Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В одной из громад Купянского района из-за обстрела армии РФ повреждено здание АО «Харьковоблэнерго».

Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», 21 января около 18:30 рядом со зданием попали две управляемые авиабомбы. Внутри помещения произошел пожар. Уничтожены база электромонтеров, оборудование, инструменты, инвентарь, а также бригадный автомобиль, который находился в гараже.

«К счастью, это было нерабочее время, и никто из работников не пострадал. Обесточивание из-за обстрелов в этом районе случаются часто. Было удобно иметь базу для оперативного реагирования на такие случаи. Очень жаль, что мы потеряли это имущество, но самое главное – все цели», – отметили энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одной из громад Купянского района из-за обстрела армии РФ повреждено здание АО «Харьковоблэнерго».".