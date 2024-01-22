Спасатели на Харьковщине не могли потушить дома из-за повторных обстрелов
Спасатели дважды за сутки выезжали в Волчанск, по которому били россияне. Там горели частные дома. Также пожар случился в Ольховатке, там пострадала женщина.
«Дважды в сутки огнеборцы местной пожарной команды из поселка Вильча и спасатели 47-й части ГСЧС выезжали на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Волчанске. Горели частные дома. Враг в обоих случаях наносил повторные обстрелы, и спасатели были вынуждены возвращаться к местам постоянной дислокации. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Ольховатке вражеский боеприпас ударил по зданию на территории предприятия энергетического комплекса. Там также возник пожар на площади 150 квадратных метров.
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«В 19:29 спасатели 12-й части привлекались для обследования с. Ольховатка, подвергшегося обстрелам со стороны армии российских террористов. Выявлены повреждения четырех двухэтажных жилых домов, двух частных домов и магазина. Пострадала 74-летняя женщина», — дополнили в ГСЧС.
Всего за сутки в области было девять пожаров, три из них — из-за российских обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели дважды за сутки выезжали в Волчанск, по которому били россияне. Там горели частные дома. Также пожар случился в Ольховатке, там пострадала женщина".