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Рятувальники на Харківщині не могли загасити будинки через повторні обстріли

Події 09:00   22.01.2024
Оксана Горун
Рятувальники на Харківщині не могли загасити будинки через повторні обстріли

Рятувальники двічі за добу виїжджали до Вовчанська, по якому били росіяни. Там горіли приватні будинки. Також пожежа сталася у Вільхуватці, там постраждала жінка.

“Двічі за добу вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча та рятувальники 47-ї частини ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожим обстрілом у м. Вовчанську. Горіли приватні будинки. Ворог в обох випадках завдавав повторних обстрілів, і рятувальники були змушені повертатися до місць постійної дислокації. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Вільхуватці ворожий боєприпас вдарив по будівлі на території підприємства енергетичного комплексу. Там також виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів.

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“О 19:29 рятувальники 12-ї частини залучались для обстеження с. Вільхуватка, яке зазнало обстрілів з боку армії російських терористів. Виявлені пошкодження 4-х двоповерхових житлових будинків, 2-х приватних будинків та магазин. Постраждала 74-річна жінка”, – доповнили в ДСНС.

Усього за добу в області було дев’ять пожеж, три з них через російські обстріли.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники двічі за добу виїжджали до Вовчанська, по якому били росіяни. Там горіли приватні будинки. Також пожежа сталася у Вільхуватці, там постраждала жінка".