Рятувальники на Харківщині не могли загасити будинки через повторні обстріли

Рятувальники двічі за добу виїжджали до Вовчанська, по якому били росіяни. Там горіли приватні будинки. Також пожежа сталася у Вільхуватці, там постраждала жінка.

“Двічі за добу вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча та рятувальники 47-ї частини ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожим обстрілом у м. Вовчанську. Горіли приватні будинки. Ворог в обох випадках завдавав повторних обстрілів, і рятувальники були змушені повертатися до місць постійної дислокації. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Вільхуватці ворожий боєприпас вдарив по будівлі на території підприємства енергетичного комплексу. Там також виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів.

“О 19:29 рятувальники 12-ї частини залучались для обстеження с. Вільхуватка, яке зазнало обстрілів з боку армії російських терористів. Виявлені пошкодження 4-х двоповерхових житлових будинків, 2-х приватних будинків та магазин. Постраждала 74-річна жінка”, – доповнили в ДСНС.

Усього за добу в області було дев’ять пожеж, три з них через російські обстріли.