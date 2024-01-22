Рятувальники на Харківщині не могли загасити будинки через повторні обстріли
Рятувальники двічі за добу виїжджали до Вовчанська, по якому били росіяни. Там горіли приватні будинки. Також пожежа сталася у Вільхуватці, там постраждала жінка.
“Двічі за добу вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча та рятувальники 47-ї частини ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожим обстрілом у м. Вовчанську. Горіли приватні будинки. Ворог в обох випадках завдавав повторних обстрілів, і рятувальники були змушені повертатися до місць постійної дислокації. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У Вільхуватці ворожий боєприпас вдарив по будівлі на території підприємства енергетичного комплексу. Там також виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів.
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“О 19:29 рятувальники 12-ї частини залучались для обстеження с. Вільхуватка, яке зазнало обстрілів з боку армії російських терористів. Виявлені пошкодження 4-х двоповерхових житлових будинків, 2-х приватних будинків та магазин. Постраждала 74-річна жінка”, – доповнили в ДСНС.
Усього за добу в області було дев’ять пожеж, три з них через російські обстріли.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, обстріли, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники двічі за добу виїжджали до Вовчанська, по якому били росіяни. Там горіли приватні будинки. Також пожежа сталася у Вільхуватці, там постраждала жінка".