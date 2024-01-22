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Дві авіабомби РФ влучили поряд з будівлею обленерго на Харківщині: була пожежа

Події 14:25   22.01.2024
Вікторія Яковенко
Дві авіабомби РФ влучили поряд з будівлею обленерго на Харківщині: була пожежа Фото: АТ “Харківобленерго”

В одній з громад Куп’янського району через обстріл армії РФ пошкоджена будівля АТ «Харківобленерго».  

Як розповіли в АТ «Харківобленерго», 21 січня близько 18:30 поряд з будівлею влучили дві керовані авіабомби. Всередині приміщення сталася пожежа. Знищені база електромонтерів, обладнання, інструменти, інвентар, а також бригадний автомобіль, який знаходився в гаражі.

«На щастя, це був неробочий час, і ніхто з працівників не постраждав. Знеструмлення через обстріли в цьому районі трапляються часто. Було зручно мати цю базу для оперативного реагування на такі випадки. Дуже жаль, що ми втратили це майно, але найголовніше – всі цілі», – зазначили енергетики.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одній з громад Куп’янського району через обстріл армії РФ пошкоджена будівля АТ «Харківобленерго».  ".