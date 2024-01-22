Live
  • Пн 22.01.2024
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.84

Водій згорів заживо. У Куп’янську вороги поцілили по автівці й будинку (відео)

Події 18:18   22.01.2024
Оксана Якушко

Чоловік, який був за кермом машини, загинув унаслідок ворожого удару по Куп’янську, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Близько 16:00 росіяни знову обстріляли Куп’янськ, зазначили у ДСНС у Харківській області.

«Два влучання, попередньо зі ствольної артилерії. Росіяни вдарили по житловому будинку та легковій машині. Водій загинув на місці. Двоповерхівка зазнала пошкоджень, під вікнами квартир залишилася вирва. В сусідніх будинках та магазині повибивало шибки. Ще один чоловік отримав поранення, постраждалому 66 років, у нього різані рани спини, тулуба та передпліччя», – повідомив деталі Болвінов.

Читайте також: Загиблий і один поранений через обстріл Куп’янська на Харківщині – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 22.01: у Куп’янську чоловік згорів в авто через обстріл
Головні новини Харкова 22.01: у Куп’янську чоловік згорів в авто через обстріл
22.01.2024, 18:37
Дім на Бакуліна в Харкові, що лишився без даху, почали накривати тентом (фото)
Дім на Бакуліна в Харкові, що лишився без даху, почали накривати тентом (фото)
22.01.2024, 18:12
Водій згорів заживо. У Куп’янську вороги поцілили по автівці й будинку (відео)
Водій згорів заживо. У Куп’янську вороги поцілили по автівці й будинку (відео)
22.01.2024, 18:18
У Харкові відкрили ще одну школу на 100 дітей у відновленому укритті – Терехов
У Харкові відкрили ще одну школу на 100 дітей у відновленому укритті – Терехов
22.01.2024, 17:50
Загиблий і один поранений через обстріл Куп’янська на Харківщині – Синєгубов
Загиблий і один поранений через обстріл Куп’янська на Харківщині – Синєгубов
22.01.2024, 17:14
Прем’єр Фіцо закликав Україну поступитися територією РФ. Що йому відповіли
Прем’єр Фіцо закликав Україну поступитися територією РФ. Що йому відповіли
22.01.2024, 16:56

Новини за темою:

08:45
Крижані дороги Харківщини: “швидкі” застрягають, легковики злітають у кювети
22:37
На Харківщині авто «швидкої» злетіло з дороги: допомагали ДСНСники (фото)
17:12
На стоянці у Харкові через коротке замикання загорілося авто (фото)
08:53
У Харкові на Салтівці вночі спалахнули гаражі – ДСНС
14:49
Продавали «гуманітарні» авто: на Харківщині викрили псевдоблагодійників

Ви читали новину: «Водій згорів заживо. У Куп’янську вороги поцілили по автівці й будинку (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 18:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік, який був за кермом машини, загинув унаслідок ворожого удару по Куп’янську, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".