Водій згорів заживо. У Куп’янську вороги поцілили по автівці й будинку (відео)

Чоловік, який був за кермом машини, загинув унаслідок ворожого удару по Куп’янську, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Близько 16:00 росіяни знову обстріляли Куп’янськ, зазначили у ДСНС у Харківській області.

«Два влучання, попередньо зі ствольної артилерії. Росіяни вдарили по житловому будинку та легковій машині. Водій загинув на місці. Двоповерхівка зазнала пошкоджень, під вікнами квартир залишилася вирва. В сусідніх будинках та магазині повибивало шибки. Ще один чоловік отримав поранення, постраждалому 66 років, у нього різані рани спини, тулуба та передпліччя», – повідомив деталі Болвінов.