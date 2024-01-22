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Водитель сгорел заживо. В Купянске враги ударили по автомобилю и дому (видео)

Происшествия 18:18   22.01.2024
Оксана Якушко

Мужчина, который был за рулем машины, погиб в результате вражеского удара по Купянску, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Около 16:00 россияне снова обстреляли Купянск, отметили в ГСЧС в Харьковской области.

«Два попадания, предварительно из ствольной артиллерии. Россияне ударили по жилому дому и легковой машине. Водитель погиб на месте. Двухэтажка повреждена, под окнами квартир осталась воронка. В соседних домах и магазине выбило стекла. Еще один мужчина травмирован, пострадавшему 66 лет, у него резаные раны спины, туловища и предплечья», – сообщил детали Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 18:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, который был за рулем машины, погиб в результате вражеского удара по Купянску, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".