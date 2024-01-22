Водитель сгорел заживо. В Купянске враги ударили по автомобилю и дому (видео)
Мужчина, который был за рулем машины, погиб в результате вражеского удара по Купянску, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Около 16:00 россияне снова обстреляли Купянск, отметили в ГСЧС в Харьковской области.
«Два попадания, предварительно из ствольной артиллерии. Россияне ударили по жилому дому и легковой машине. Водитель погиб на месте. Двухэтажка повреждена, под окнами квартир осталась воронка. В соседних домах и магазине выбило стекла. Еще один мужчина травмирован, пострадавшему 66 лет, у него резаные раны спины, туловища и предплечья», – сообщил детали Болвинов.
Читайте также: Погибший и один раненый из-за обстрела Купянска на Харьковщине – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авто, автомобиль, купянск, машина, мужчина, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, пожары, поранений, раненый, сгорел, Сергей Болвинов, Харьковская область, чоловік;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Водитель сгорел заживо. В Купянске враги ударили по автомобилю и дому (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 18:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, который был за рулем машины, погиб в результате вражеского удара по Купянску, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".