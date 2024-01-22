У Харкові чоловік загинув у вогні

У Харкові пізно ввечері 21 січня сталася пожежа, яка забрала життя людини.

“Одна з побутових пожеж забрала життя 57-річного чоловіка. Подія трапилась о 21:26 у приватному будинку на вул. Олексіївській в Шевченківському районі Харкова. Площа горіння склала 50 кв.м. Вже о 21:50 вогонь вдалось локалізувати та о 22:53 ліквідувати”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Причину пожежі встановлюють.

У ДСНС повідомили, що за добу в області сталося дев’ять пожеж. Три з них – через російські обстріли.