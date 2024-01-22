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В Харькове мужчина погиб в огне

Происшествия 09:10   22.01.2024
Оксана Горун
В Харькове мужчина погиб в огне Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове поздно вечером 21 января произошел пожар, унесший жизнь человека.

«Один из бытовых пожаров унес жизнь 57-летнего мужчины. Событие произошло в 21:26 в частном доме по ул. Алексеевская в Шевченковском районе Харькова. Площадь горения составила 50 кв. м. Уже в 21:50 огонь удалось локализовать и в 22:53 ликвидировать», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причину пожара еще устанавливают.

В ГСЧС сообщили, что за сутки в области случилось девять пожаров. Три из них — из-за российских обстрелов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поздно вечером 21 января произошел пожар, унесший жизнь человека".