В Харькове мужчина погиб в огне
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харькове поздно вечером 21 января произошел пожар, унесший жизнь человека.
«Один из бытовых пожаров унес жизнь 57-летнего мужчины. Событие произошло в 21:26 в частном доме по ул. Алексеевская в Шевченковском районе Харькова. Площадь горения составила 50 кв. м. Уже в 21:50 огонь удалось локализовать и в 22:53 ликвидировать», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Причину пожара еще устанавливают.
В ГСЧС сообщили, что за сутки в области случилось девять пожаров. Три из них — из-за российских обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поздно вечером 21 января произошел пожар, унесший жизнь человека".