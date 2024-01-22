Рясні опади на Харківщині: яка ситуація на дорогах (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На Харківщині у суботу та неділю дорожники працювали в посиленому режимі.

«Рясні опади у вигляді мокрого снігу та різкі перепади температур додали роботи дорожникам Харківщини. Проїзд дорогами державного значення в області на ранок понеділка забезпечено», – запевнили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За їхніми даними, минулої доби на дорогах регіону працювало 89 одиниць техніки. Загалом очищено 1230 км доріг.