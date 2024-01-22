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Рясні опади на Харківщині: яка ситуація на дорогах (фото)

Суспільство 12:18   22.01.2024
Вікторія Яковенко
Рясні опади на Харківщині: яка ситуація на дорогах (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На Харківщині у суботу та неділю дорожники працювали в посиленому режимі.

«Рясні опади у вигляді мокрого снігу та різкі перепади температур додали роботи дорожникам Харківщини. Проїзд дорогами державного значення в області на ранок понеділка забезпечено», – запевнили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За їхніми даними, минулої доби на дорогах регіону працювало 89 одиниць техніки. Загалом очищено 1230 км доріг.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 12:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у суботу та неділю дорожники працювали в посиленому режимі.".