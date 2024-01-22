Обильные осадки на Харьковщине: какая ситуация на дорогах (фото)
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
На Харьковщине в субботу и воскресенье дорожники работали в усиленном режиме.
«Обильные осадки в виде мокрого снега и резкие перепады температур добавили работы дорожникам Харьковщины. Проезд по дорогам государственного значения в области на утро понедельника обеспечен», — заверили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
По их данным, за прошедшие сутки на дорогах региона работало 89 единиц техники. В общем очищено 1230 км дорог.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, осадки, служба, температура, техника, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в субботу и воскресенье дорожники работали в усиленном режиме.".