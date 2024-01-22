Обильные осадки на Харьковщине: какая ситуация на дорогах (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На Харьковщине в субботу и воскресенье дорожники работали в усиленном режиме.

«Обильные осадки в виде мокрого снега и резкие перепады температур добавили работы дорожникам Харьковщины. Проезд по дорогам государственного значения в области на утро понедельника обеспечен», — заверили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По их данным, за прошедшие сутки на дорогах региона работало 89 единиц техники. В общем очищено 1230 км дорог.