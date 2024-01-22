Чотири атаки ворога та авіаудари – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині

Чотири атаки відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районі Піщаного на Куп’янському напрямку і біля населених пунктів Гранів і Григорівка – на Слобожанському.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Охрімівка, Землянки, Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка та Берестове.