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Чотири атаки ворога та авіаудари – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині

Події 20:48   22.01.2024
Олена Нагорна
Чотири атаки ворога та авіаудари – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині

Чотири атаки відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районі Піщаного на Куп’янському напрямку і біля населених пунктів Гранів і Григорівка – на Слобожанському.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Охрімівка, Землянки, Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 20:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".