Четыре атаки врага и авиаудары — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудары в районе Песчаного на Купянском направлении и возле населенных пунктов Гранов и Григоровка — на Слобожанском.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, купянское направление, синьковка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 20:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".