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Четыре атаки врага и авиаудары — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине

Происшествия 20:48   22.01.2024
Елена Нагорная
Четыре атаки врага и авиаудары — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районе Песчаного на Купянском направлении и возле населенных пунктов Гранов и Григоровка — на Слобожанском.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 20:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".