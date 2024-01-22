Четыре атаки врага и авиаудары — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине

Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районе Песчаного на Купянском направлении и возле населенных пунктов Гранов и Григоровка — на Слобожанском.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.