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Сколько военных РФ сейчас находится на Купянском направлении, рассказали в ВСУ

Происшествия 18:53   22.01.2024
Елена Нагорная
Сколько военных РФ сейчас находится на Купянском направлении, рассказали в ВСУ

44 тысячи военных РФ сейчас находятся на Купянском направлении, а всего в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» — около 200 тысяч, рассказал в эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«На Купянском направлении состав россиян не претерпел изменений. Единственное, что сейчас они активизировались, активнее используют в наступлениях технику. Если брать количество уничтоженных танков за декабрь, то в среднем в день наши защитники уничтожали пять танков. По состоянию на 20 января статистика показывает, что наши защитники уничтожают шесть танков в день. По состоянию на 20 января уничтожено 120 российских танков и более 7 тысяч убито и ранено рашистов», — сказал Фитьо.

Он также отметил, что стратегического значения захваченное военными РФ село Крахмальное Купянского района не имеет, а украинские защитники переместились на предварительно подготовленные запасные позиции, где сейчас держат оборону.

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«Взятие Крахмального они подают, как, я не знаю, какой-то столицы… Это бывший населенный пункт, который полностью разрушен российскими оккупантами. Критического значения не имеет, но мы понимаем, что каждый сантиметр нашей страны для нас имеет однозначно значение. Но в первую очередь мы бережем жизнь наших военнослужащих. Дальше враг не проходит и сейчас испытывает на себе всю точность нашей артиллерии и других средств поражения», — подчеркнул Фитьо.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 18:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44 тысячи военных РФ сейчас находятся на Купянском направлении, а всего в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» — около 200 тысяч, рассказал в эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".