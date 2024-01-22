Скільки окупантів зараз перебуває на Куп’янському напрямку, розповіли у ЗСУ
44 тисячі військових РФ зараз перебувають на Куп’янському напрямку, а загалом у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” – близько 200 тисяч, розповів в етері телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
“На Куп’янському напрямку склад росіян не зазнав змін. Єдине, що зараз вони активізувалися, активніше використовують в наступах техніку. Якщо брати кількість знищених танків за грудень, то в середньому на день наші захисники знищували п’ять танків. Станом на 20 січня статистика показує, що наші захисники знищують шість танків на день. Станом на 20 січня знищено 120 російських танків і понад 7 тисяч вбито та поранено рашистів“, – сказав Фітьо.
Він також зазначив, що стратегічного значення захоплене військовими РФ село Крохмальне Куп’янського району не має, а українські захисники перемістилися на попередньо підготовлені запасні позиції, де нині тримають оборону.
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“Взяття Крохмального вони подають, як, я не знаю, якоїсь столиці… Це колишній населений пункт, який повністю зруйнований російськими окупантами. Критичного значення не має, але ми розуміємо, що кожен сантиметр нашої країни для нас має однозначно значення. Але в першу чергу ми бережемо життя наших військовослужбовців. Далі ворог не проходить і зараз відчуває на собі всю точність нашої артилерії та інших засобів ураження“, – наголосив Фітьо.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ЗСУ, крахмальное, куп'янск, Купянский район, Фитьо;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "44 тисячі військових РФ зараз перебувають на Куп’янському напрямку, а загалом у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” – близько 200 тисяч, розповів в етері телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".