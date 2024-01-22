У Харкові відкрили ще одну школу на 100 дітей у відновленому укритті – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов побував у реконструйованому укритті та поспілкувався зі школярами, повідомляє міськрада.

У новому протирадіаційному укритті у дві зміни навчатимуться 100 учнів цієї школи.

Ця захисна споруда відповідає всім технічним вимогам, які є до шкільних укриттів. Дозвіл на навчання у цьому приміщенні дала ДСНС.

«Це перше таке укриття, воно знаходиться у школі в Слобідському районі та відповідає всім необхідним нормативним документам. Від сьогодні тут навчаються наші діти – від першокласників до випускників. Для нас ця реконструкція – початок довгого шляху, черговий крок до розширення мережі освітніх закладів, і ми відбудовуватимемо ще кілька шкіл в інших районах міста, щоб охопити оффлайн-навчанням якнайбільше харківських школярів», – зазначив Ігор Терехов.

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