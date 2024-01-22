В Харькове открыли еще одну школу на 100 детей в противорадиационном укрытии
Мэр Харькова Игорь Терехов побывал в реконструированном укрытии и пообщался со школьниками, сообщает горсовет.
В новом противорадиационном укрытии в две смены будут учиться 100 учеников этой школы.
Это защитное сооружение отвечает всем техническим требованиям, которым должны соответствовать школьные укрытия. Разрешение на учебу в этом помещении дала ГСЧС.
«Это первое такое укрытие, оно находится в школе в Слободском районе и отвечает всем необходимым нормативным документам. С этого дня здесь учатся дети – от первоклассников до выпускников. Для нас эта реконструкция – начало долгого пути, очередной шаг к расширению сети образовательных учреждений, и мы будем отстраивать еще несколько школ в других районах города, чтобы охватить оффлайн-учебой как можно больше харьковских школьников», — отметил Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, діти, дети, Игорь Терехов, требование, укрытие, Харьков, школа, школьники;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 17:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов побывал в реконструированном укрытии и пообщался со школьниками, сообщает горсовет.".