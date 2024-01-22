Пошкоджена ударом лікарня у центрі Харкова: екологи оцінили збитки
Збитки довкіллю, внаслідок пошкоджень будівель Обласної клінічної лікарні у центрі Харкова через ворожий обстріл, складають 55 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області. Там зазначили, що будівлі лікарні постраждали 30 грудня під час нічного масованого обстрілу Харкова. Тоді окупанти завдали понад 6 ударів ракетами «Іскандер-М» та «шахедами».
«Постраждали кілька будівель Обласної клінічної лікарні, яка є базою 13 кафедр Харківського державного медуніверситету, а саме: факультетської хірургії, кафедри нейрохірургії, факультетської терапії, пропедевтики внутрішніх хвороб, акушерства і гінекології № 2, офтальмології, нервових хвороб, отоларингології, патологічної анатомії, травматології, щелепно-лицевої хірургії, рентгенології і радіології, анестезіології і невідкладних станів», – додали екологи.
Читайте також: Ракетний удар по готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова: екологи оцінили шкоду
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, здание, оценили, повреждены, ущерб, Харків, центр, экеологи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пошкоджена ударом лікарня у центрі Харкова: екологи оцінили збитки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитки довкіллю, внаслідок пошкоджень будівель Обласної клінічної лікарні у центрі Харкова через ворожий обстріл, складають 55 мільйонів гривень.".