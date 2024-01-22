Пошкоджена ударом лікарня у центрі Харкова: екологи оцінили збитки

Збитки довкіллю, внаслідок пошкоджень будівель Обласної клінічної лікарні у центрі Харкова через ворожий обстріл, складають 55 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області. Там зазначили, що будівлі лікарні постраждали 30 грудня під час нічного масованого обстрілу Харкова. Тоді окупанти завдали понад 6 ударів ракетами «Іскандер-М» та «шахедами».

«Постраждали кілька будівель Обласної клінічної лікарні, яка є базою 13 кафедр Харківського державного медуніверситету, а саме: факультетської хірургії, кафедри нейрохірургії, факультетської терапії, пропедевтики внутрішніх хвороб, акушерства і гінекології № 2, офтальмології, нервових хвороб, отоларингології, патологічної анатомії, травматології, щелепно-лицевої хірургії, рентгенології і радіології, анестезіології і невідкладних станів», – додали екологи.