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Пошкоджена ударом лікарня у центрі Харкова: екологи оцінили збитки

Суспільство 11:42   22.01.2024
Вікторія Яковенко
Пошкоджена ударом лікарня у центрі Харкова: екологи оцінили збитки Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

Збитки довкіллю, внаслідок пошкоджень будівель Обласної клінічної лікарні у центрі Харкова через ворожий обстріл, складають 55 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області. Там зазначили, що будівлі лікарні постраждали 30 грудня під час нічного масованого обстрілу Харкова. Тоді окупанти завдали понад 6 ударів ракетами «Іскандер-М» та «шахедами».

«Постраждали кілька будівель Обласної клінічної лікарні, яка є базою 13 кафедр Харківського державного медуніверситету, а саме: факультетської хірургії, кафедри нейрохірургії, факультетської терапії, пропедевтики внутрішніх хвороб, акушерства і гінекології № 2, офтальмології, нервових хвороб, отоларингології, патологічної анатомії, травматології, щелепно-лицевої хірургії, рентгенології і радіології, анестезіології і невідкладних станів», – додали екологи.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитки довкіллю, внаслідок пошкоджень будівель Обласної клінічної лікарні у центрі Харкова через ворожий обстріл, складають 55 мільйонів гривень.".