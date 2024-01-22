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Поврежденная ударом больница в центре Харькова: экологи оценили ущерб

Общество 11:42   22.01.2024
Виктория Яковенко
Поврежденная ударом больница в центре Харькова: экологи оценили ущерб Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Ущерб окружающей среде, вследствие повреждений зданий Областной клинической больницы в центре Харькова из-за вражеских обстрелов, составляет 55 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Там отметили, что здания больницы пострадали 30 декабря во время массированного ночного обстрела Харькова. Тогда оккупанты нанесли более 6 ударов ракетами «Искандер-М» и «шахедами».

«Пострадали несколько зданий Областной клинической больницы, являющейся базой 13 кафедр Харьковского государственного медуниверситета, а именно: факультетской хирургии, кафедры нейрохирургии, факультетской терапии, пропедевтики внутренних болезней, акушерства и гинекологии №2, офтальмологии, нервных болезней, отоларингологии, патологической анатомии, челюстно-лицевой хирургии, рентгенологии и радиологии, анестезиологии и неотложных состояний», — добавили экологи.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ущерб окружающей среде, вследствие повреждений зданий Областной клинической больницы в центре Харькова из-за вражеских обстрелов, составляет 55 миллионов гривен.".