Поврежденная ударом больница в центре Харькова: экологи оценили ущерб

Ущерб окружающей среде, вследствие повреждений зданий Областной клинической больницы в центре Харькова из-за вражеских обстрелов, составляет 55 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Там отметили, что здания больницы пострадали 30 декабря во время массированного ночного обстрела Харькова. Тогда оккупанты нанесли более 6 ударов ракетами «Искандер-М» и «шахедами».

«Пострадали несколько зданий Областной клинической больницы, являющейся базой 13 кафедр Харьковского государственного медуниверситета, а именно: факультетской хирургии, кафедры нейрохирургии, факультетской терапии, пропедевтики внутренних болезней, акушерства и гинекологии №2, офтальмологии, нервных болезней, отоларингологии, патологической анатомии, челюстно-лицевой хирургии, рентгенологии и радиологии, анестезиологии и неотложных состояний», — добавили экологи.