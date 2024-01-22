Смертельний артобстріл та авіаудар – наслідки “прильотів” по Куп’янщині (фото)

За фактами артобстрілу Куп’янська та удару авіабомбою по селу Григорівка Куп’янського району Харківської області 22 січня розпочаті досудові розслідування за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що о 13:40 у Григорівці було пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей.

О 15:45 у Куп’янську один із ворожих артснарядів влучив поряд з автомобілем – водій згорів живцем. Ще один снаряд упав біля двоповерхового житлового будинку, який частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто отримали пошкодження. Зазнав поранення 66-річний чоловік.



Фото: Харківська облпрокуратура