Смертельный артобстрел и авиаудар — последствия «прилетов» по Купянщине (фото)

По фактам артобстрела Купянска и удара авиабомбой по селу Григоровка Купянского района Харьковской области 22 января начаты досудебные расследования по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что в 13:40 в Григоровке было повреждено более 30 жилых домов и лицей.

В 15:45 в Купянске один из артснарядов ударил рядом с автомобилем — водитель сгорел заживо. Еще один снаряд упал возле двухэтажного жилого дома, который частично разрушен. Соседние домовладения, магазин и авто получили повреждения. Получил ранения 66-летний мужчина.



Фото: Харьковская облпрокуратура