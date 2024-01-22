Смертельный артобстрел и авиаудар — последствия «прилетов» по Купянщине (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По фактам артобстрела Купянска и удара авиабомбой по селу Григоровка Купянского района Харьковской области 22 января начаты досудебные расследования по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что в 13:40 в Григоровке было повреждено более 30 жилых домов и лицей.
В 15:45 в Купянске один из артснарядов ударил рядом с автомобилем — водитель сгорел заживо. Еще один снаряд упал возле двухэтажного жилого дома, который частично разрушен. Соседние домовладения, магазин и авто получили повреждения. Получил ранения 66-летний мужчина.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, григоровка, загиблий, купянск, обстрел, погибший, пострадали, прокуратура, сгорел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 19:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По фактам артобстрела Купянска и удара авиабомбой по селу Григоровка Купянского района Харьковской области 22 января начаты досудебные расследования по…".