Чергова смертельна пожежа на Харківщині: троє загиблих
Три людини загинули внаслідок пожежі у житловій двоповерхівці у селищі Краснопавлівка Лозівського району увечері 22 січня.
О 18:20 зайнялося у квартирі на першому поверсі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Коли надзвичайники прибули на місце, у кімнаті горіли речі на площі 9 квадратних метрів. Під час гасіння вогню виявили тіла чоловіка та двох жінок.
Ліквідували пожежу о 19:30. Її попередня причина – необережне поводження з вогнем.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: краснопавловка, Лозовской район, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 21:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три людини загинули внаслідок пожежі у житловій двоповерхівці у селищі Краснопавлівка Лозівського району увечері 22 січня.".