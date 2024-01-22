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Чергова смертельна пожежа на Харківщині: троє загиблих

Події 21:10   22.01.2024
Олена Нагорна
Чергова смертельна пожежа на Харківщині: троє загиблих

Три людини загинули внаслідок пожежі у житловій двоповерхівці у селищі Краснопавлівка Лозівського району увечері 22 січня.

О 18:20 зайнялося у квартирі на першому поверсі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли надзвичайники прибули на місце, у кімнаті горіли речі на площі 9 квадратних метрів. Під час гасіння вогню виявили тіла чоловіка та двох жінок.

Ліквідували пожежу о 19:30. Її попередня причина – необережне поводження з вогнем.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 21:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три людини загинули внаслідок пожежі у житловій двоповерхівці у селищі Краснопавлівка Лозівського району увечері 22 січня.".