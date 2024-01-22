Чергова смертельна пожежа на Харківщині: троє загиблих

Три людини загинули внаслідок пожежі у житловій двоповерхівці у селищі Краснопавлівка Лозівського району увечері 22 січня.

О 18:20 зайнялося у квартирі на першому поверсі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли надзвичайники прибули на місце, у кімнаті горіли речі на площі 9 квадратних метрів. Під час гасіння вогню виявили тіла чоловіка та двох жінок.

Ліквідували пожежу о 19:30. Її попередня причина – необережне поводження з вогнем.