Live
  • Пн 22.01.2024
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.84

Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших

Происшествия 21:10   22.01.2024
Елена Нагорная
Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Три человека погибли в результате пожара в жилой двухэтажке в поселке Краснопавловка Лозовского района вечером 22 января.

В 18:20 произошло возгорание в квартире на первом этаже, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, в комнате горели вещи на площади 9 квадратных метров. Во время тушения огня обнаружили тела мужчины и двух женщин.

Ликвидировали пожар в 19:30. Его предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

Читайте также: Еще два смертельных пожара произошло на Харьковщине: подробности ГСЧС (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 22.01: смертельный обстрел Купянска, школа в укрытии
Главные новости Харькова 22.01: смертельный обстрел Купянска, школа в укрытии
22.01.2024, 21:39
Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших
Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших
22.01.2024, 21:10
В Харькове избили и изнасиловали женщину в цеху: задержали двух мужчин
В Харькове избили и изнасиловали женщину в цеху: задержали двух мужчин
22.01.2024, 13:24
Трамп после избрания начнет гражданскую войну в США в 2025 — Тимоти Снайдер
Трамп после избрания начнет гражданскую войну в США в 2025 — Тимоти Снайдер
22.01.2024, 19:53
Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей
Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей
22.01.2024, 08:53
День Соборности в Харькове — с рушником единения и флагом от Залужного (видео)
День Соборности в Харькове — с рушником единения и флагом от Залужного (видео)
22.01.2024, 20:32

Новости по теме:

08:01
На Харьковщине пьяный местный житель подорвал себя гранатой
13:05
Ремонтные работы в Краснопавловском лицее планируют закончить до 1 сентября
13:40
Врезавшихся на авто в столб харьковских селян привлекут к ответственности (фото)

Вы читали новость: «Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 21:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека погибли в результате пожара в жилой двухэтажке в поселке Краснопавловка Лозовского района вечером 22 января.".