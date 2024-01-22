Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших
Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
Три человека погибли в результате пожара в жилой двухэтажке в поселке Краснопавловка Лозовского района вечером 22 января.
В 18:20 произошло возгорание в квартире на первом этаже, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Когда чрезвычайники прибыли на место, в комнате горели вещи на площади 9 квадратных метров. Во время тушения огня обнаружили тела мужчины и двух женщин.
Ликвидировали пожар в 19:30. Его предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: краснопавловка, Лозовской район, пожары, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 21:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека погибли в результате пожара в жилой двухэтажке в поселке Краснопавловка Лозовского района вечером 22 января.".