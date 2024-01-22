Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших

Три человека погибли в результате пожара в жилой двухэтажке в поселке Краснопавловка Лозовского района вечером 22 января.

В 18:20 произошло возгорание в квартире на первом этаже, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, в комнате горели вещи на площади 9 квадратных метров. Во время тушения огня обнаружили тела мужчины и двух женщин.

Ликвидировали пожар в 19:30. Его предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.