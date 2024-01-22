Еще два смертельных пожара произошло на Харьковщине: подробности ГСЧС (фото)

На Харьковщине в течение последних 12 часов произошло 3 смертельных пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, в 07:19 22 января в Харькове горел частный дом. Из-за пожара погибли 57-летний мужчина и 61-летняя женщина. По данным спасателей, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности во время эксплуатации электронагревательного прибора. В комнате, где нашли тело погибшего, горел деревянный пол на площади 6 кв. м.

Еще один пожар произошел в селе Краснопавловка, также в частном доме. На этот раз причина возгорания – неисправность печного отопления. На пепелище спасатели обнаружили тело 75-летнего владельца. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Напомним, вечером 21 января из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в частном доме по улице Алексеевской в Харькове. Погиб 57-летний мужчина.