Еще два смертельных пожара произошло на Харьковщине: подробности ГСЧС (фото)
На Харьковщине в течение последних 12 часов произошло 3 смертельных пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В частности, в 07:19 22 января в Харькове горел частный дом. Из-за пожара погибли 57-летний мужчина и 61-летняя женщина. По данным спасателей, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности во время эксплуатации электронагревательного прибора. В комнате, где нашли тело погибшего, горел деревянный пол на площади 6 кв. м.
Еще один пожар произошел в селе Краснопавловка, также в частном доме. На этот раз причина возгорания – неисправность печного отопления. На пепелище спасатели обнаружили тело 75-летнего владельца. Площадь пожара составила 15 кв. м.
Напомним, вечером 21 января из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в частном доме по улице Алексеевской в Харькове. Погиб 57-летний мужчина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дім, дом, огонь, погибли, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение последних 12 часов произошло 3 смертельных пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".