Ще дві смертельні пожежі сталися на Харківщині: подробиці ДСНС (фото)

На Харківщині протягом останніх 12-ти годин сталося 3 смертельні пожежі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Зокрема, о 07:19 22 січня у Харкові горів приватний будинок. Через пожежу загинули 57-річний чоловік та 61-річна жінка. За даними рятувальників, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу. У кімнаті, де знайшли тіло загиблого, горіла дерев’яна підлога на площі 6 кв.м.

Ще одна пожежа сталася у селі Краснопавлівка, також у приватному будинку. Цього разу причина загоряння – несправність пічного опалення. На згарищі рятувальники виявили тіло 75-річного власника. Площа пожежі склала 15 кв.м.

Нагадаємо, ввечері 21 січня через необережне поводження з вогнем сталася пожежа у приватному будинку на вулиці Олексіївській в Харкові. Загинув 57-річний чоловік.