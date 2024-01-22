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Ще дві смертельні пожежі сталися на Харківщині: подробиці ДСНС (фото)

Події 12:43   22.01.2024
Вікторія Яковенко
Ще дві смертельні пожежі сталися на Харківщині: подробиці ДСНС (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На Харківщині протягом останніх 12-ти годин сталося 3 смертельні пожежі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Зокрема, о 07:19 22 січня у Харкові горів приватний будинок. Через пожежу загинули 57-річний чоловік та 61-річна жінка. За даними рятувальників, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу. У кімнаті, де знайшли тіло загиблого, горіла дерев’яна підлога на площі 6 кв.м.

Ще одна пожежа сталася у селі Краснопавлівка, також у приватному будинку. Цього разу причина загоряння – несправність пічного опалення. На згарищі рятувальники виявили тіло 75-річного власника. Площа пожежі склала 15 кв.м.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, ввечері 21 січня через необережне поводження з вогнем сталася пожежа у приватному будинку на вулиці Олексіївській в Харкові. Загинув 57-річний чоловік.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом останніх 12-ти годин сталося 3 смертельні пожежі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".