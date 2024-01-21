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Головні новини Харкова 21.01: 15 сел і селищ Харківщини обстріляла РФ

Події 09:07   21.01.2024
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 21.01: 15 сел і селищ Харківщини обстріляла РФ

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив». 

Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району,  повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні близько 02:00 ворог обстріляв село Тищенівка Куп’янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих.

Близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".