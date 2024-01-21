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Главные новости Харькова 21.01: 15 сел и поселков Харьковщины обстреляла РФ

Происшествия 09:07   21.01.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 21.01: 15 сел и поселков Харьковщины обстреляла РФ

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

Под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались 15 сел и поселков области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сегодня около 02:00 враг обстрелял село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод, частный дом. Без пострадавших. Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли Волчанск Чугуевского района. В 04:15 враг ударил по городу КАБом. В результате обстрелов повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".