Главные новости Харькова 21.01: 15 сел и поселков Харьковщины обстреляла РФ

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

Под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались 15 сел и поселков области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сегодня около 02:00 враг обстрелял село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод, частный дом. Без пострадавших. Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли Волчанск Чугуевского района. В 04:15 враг ударил по городу КАБом. В результате обстрелов повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.