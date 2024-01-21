Пожилой мужчина погиб на Харьковщине из-за вражеских обстрелов

73-летний мужчина из села Песчаное Купянского района получил ранения, не совместимые с жизнью, сообщила ХОВА.

Обстрел села Песчаное со стороны россиян произошел вечером 20 января – оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии.

«От полученных ранений погиб местный житель 1950 года рождения», — сообщила ХОВА.