Пожилой мужчина погиб на Харьковщине из-за вражеских обстрелов
73-летний мужчина из села Песчаное Купянского района получил ранения, не совместимые с жизнью, сообщила ХОВА.
Обстрел села Песчаное со стороны россиян произошел вечером 20 января – оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии.
«От полученных ранений погиб местный житель 1950 года рождения», — сообщила ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Купянский район, мужчина, обстрел, погиб, россияне, село, харьковщина, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 12:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73-летний мужчина из села Песчаное Купянского района получил ранения, не совместимые с жизнью, сообщила ХОВА.".