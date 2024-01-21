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Пожилой мужчина погиб на Харьковщине из-за вражеских обстрелов

Происшествия 12:18   21.01.2024
Оксана Якушко
Пожилой мужчина погиб на Харьковщине из-за вражеских обстрелов

73-летний мужчина из села Песчаное Купянского района получил ранения, не совместимые с жизнью, сообщила ХОВА.

Обстрел села Песчаное  со стороны россиян произошел вечером 20 января – оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии.

«От полученных ранений погиб местный житель 1950 года рождения», — сообщила ХОВА.

Читайте также: 15 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 12:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73-летний мужчина из села Песчаное Купянского района получил ранения, не совместимые с жизнью, сообщила ХОВА.".